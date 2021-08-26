Курс валют НБУ на 26 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 26 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 25 серпня, досяг рівня 26.71 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 31.34 за 1 євро.
Курс рубля досяг рівня 3.62 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.62 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 13 коп до 29.19 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 6 коп до 6.85 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.707 400
|EUR
|євро
|31.343 800
|RUB
|рубль
|0.361 820
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.615 800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.193 200
|PLN
|польський злотий
|6.847 700