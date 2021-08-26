Курс валют НБУ на 26 серпня

Курс валют НБУ на 26 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 26 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 25 серпня, досяг рівня 26.71 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 31.34 за 1 євро.

Курс рубля досяг рівня 3.62 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.62 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 13 коп до 29.19 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 6 коп до 6.85 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.707 400 +0.036
EUR євро 31.343 800 +0.215
RUB рубль 0.361 820 +0.004
GBP Фунт стерлінгів 36.615 800 +0.309
CHF Швейцарський франк 29.193 200 +0.133
PLN польський злотий 6.847 700 +0.064
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