Курс валют НБУ на 26 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 26 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 25 серпня, досяг рівня 26.71 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 31.34 за 1 євро.

Курс рубля досяг рівня 3.62 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.62 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 13 коп до 29.19 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 6 коп до 6.85 за 1 польський злотий.