У Києві керуючий ОСББ мало не вбив підлітка
На Русанівці в Києві управитель ОСББ накинувся на підлітка, який повертався додому, повідомляє Апостроф.
За інформацією Facebook-спільноти "Зупини Лося" управитель Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку помітив підлітка, який перелазив через паркан на території багатоповерхівки. 14-річний хлопець забув магніт до хвіртки та був змушений шукати інші способи потрапити додому. Дорослий чоловік з розмаху штовхнув підлітка, а той повалився на землю.
"Ось як зустрічає управитель ОСББ Вадим Леонідович (Київ, проспект Соборності 30а) мешканців сусіднього будинку, а саме мого 14-річного сина, який йде додому. Його щастя, що залишилося в запасі 3 см, які врятували життя. Дякую всім не байдужим сусідам, людям, лікарям швидкої допомоги, поліції та наряду, що прибув ... Людина відповість за скоєне", - пише мати постраждалого.