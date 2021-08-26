У Києві керуючий ОСББ мало не вбив підлітка

На Русанівці в Києві управитель ОСББ накинувся на підлітка, який повертався додому, повідомляє Апостроф.

За інформацією Facebook-спільноти "Зупини Лося" управитель Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку помітив підлітка, який перелазив через паркан на території багатоповерхівки. 14-річний хлопець забув магніт до хвіртки та був змушений шукати інші способи потрапити додому. Дорослий чоловік з розмаху штовхнув підлітка, а той повалився на землю.