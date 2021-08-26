Повені в Венесуелі - влада повідомила про 20 загиблих

Щонайменше 20 людей загинули в штаті Меріда на заході Венесуели в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, заявила місцева влада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Представник правлячої Соціалістичної партії в Меріді повідомив про зростання числа жертв і заявив, що влада працює над відновленням телефонного зв'язку в деяких районах.

Губернатор штату Рамон Гевара, який представляє опозиційну партію "Демократична дія", раніше заявив, що повінню зруйновано понад 1,2 тис. Будинків, є зниклі безвісти, пошук яких триває.

За словами Гевари, кілька міст в постраждалому районі залишилися без електрики через те, що паводкові води пошкодили трансформатори.

Він зазначив, що ні у державних, ні у місцевих органів влади немає достатніх ресурсів для надання допомоги постраждалим районам, і доручив фахівцям з інфраструктури працювати з урядом в Каракасі над ремонтом будівель і доріг.

Губернатор дав вказівку про відкриття пункту збору гуманітарної допомоги в центрі міста Меріда, де люди отримують воду, продукти харчування, одяг і ковдри, в найбільш постраждалі місця спрямовані медичні працівники. Одночасно він закликав не політизувати ситуацію.

"Давайте спробуємо не робити це політичним або ідеологічним", - сказав Гевара, додавши, що слід "шукати вирішення цієї проблеми спільно".