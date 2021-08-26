Американські військові рознесли вщент навчальний фрегат

Військовослужбовці армії США біля берегів Гаваїв атакували списаний фрегат Ingraham типу Oliver Hazard Perry в рамках навчань Sink Exercise (SINKEX), повідомляє Кореспондент.

Як інформує The Drive, 15 серпня по військовому кораблю було завдано декілька ракетних ударів, після чого по ньому випустили торпеду Mark 48. В результаті судно розкололося навпіл і затонуло.

За даними видання, фрегати Oliver Hazard Perry будувалися з 1970-х років. Кораблі цього типу все ще служать у ВМС ряду країн, зокрема Туреччини, Австралії, Єгипту і Польщі.

Затоплений корабель Ingraham є останнім з вироблених в серії, він був виведений зі складу американського флоту в 2015 році.

SINKEX - це випробування різних систем озброєнь, зазвичай включає торпедних або ракетну атаку на корабель-мішень. У Військово-морських силах США це проводиться для навчання військових використання сучасної зброї.