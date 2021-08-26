Модні сумки на осінь 2021 для ідеального базового гардеробу

Сумка – це мало не найголовніша частина будь-якого образу. Вона повинна бути якісною, щоб прослужити вам не один сезон, а також стильною і універсальною, щоб вписуватися в безліч образів, повідомляє Вона.

Стьобана сумка

Справжній хіт цього і майбутнього сезонів, з теплими речами виглядає дуже гармонійно і затишно. Особливо актуальні моделі з ремінцем у вигляді ланцюга.

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Незвичайні форми

На піку популярності восени 2021 буде сумка-багет, модель у формі півмісяця і варіант зі складками.

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Крос-боді

Класика, яка підходить під будь-який образ. Придивіться до моделей з широким ремінцем, без декору.

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Шопер

Модифікація літніх шоперів з тканини в шкіряному виконанні – ідеальна для навчання.

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Класичні жіночі сумочки актуальні завжди. Головне – мінімалізм в деталях і нюдові, природні, пастельні відтінки.

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