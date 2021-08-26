Модні сумки на осінь 2021 для ідеального базового гардеробу
Сумка – це мало не найголовніша частина будь-якого образу. Вона повинна бути якісною, щоб прослужити вам не один сезон, а також стильною і універсальною, щоб вписуватися в безліч образів, повідомляє Вона.
Стьобана сумка
Справжній хіт цього і майбутнього сезонів, з теплими речами виглядає дуже гармонійно і затишно. Особливо актуальні моделі з ремінцем у вигляді ланцюга.
Незвичайні форми
На піку популярності восени 2021 буде сумка-багет, модель у формі півмісяця і варіант зі складками.
Крос-боді
Класика, яка підходить під будь-який образ. Придивіться до моделей з широким ремінцем, без декору.
Шопер
Модифікація літніх шоперів з тканини в шкіряному виконанні – ідеальна для навчання.
Класичні жіночі сумочки актуальні завжди. Головне – мінімалізм в деталях і нюдові, природні, пастельні відтінки.