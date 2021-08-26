Женевський автосалон може переїхати в іншу країну

Організатори Женевського автосалону (GIMS) і Управління по туризму Катару оголосили про партнерство і запуск нової спільної виставки - Qatar Geneva International Motor Show в Досі. Це буде моторшоу унікального формату для Близького Сходу, і всю інформацію про нього обіцяють розкрити на GIMS 2022 взимку наступного року, повідомляє Autoconsulting.

В Управлінні по туризму Катару хочуть бачити нову виставку міжнародної, тобто вона повинна привернути виробників і відвідувачів з усього світу. Перше моторшоу заплановано на осінь 2022 або 2023-го, а потім його будуть проводити кожні два роки. Повну інформацію про Qatar Geneva International Motor Show, в тому числі формат і концепцію заходу, розкриють на GIMS 2022 майбутньою зимою.

Запуск автошоу повністю вкладається в стратегію Qatar National Vision 2030 яка має на увазі позиціонування країни як світової туристичної Мекки. За словами генерального секретаря Управління по туризму Катару Акбара Аль Бейкера, «поряд з будівництвом готелів і курортів, оновленням і створенням туристичних активів і розширенням кулінарних кордонів, проведення всесвітньо відомих заходів є одним із стовпів затвердженого плану розвитку».

Наступний Женевський автосалон пройде з 19 по 27 лютого 2022 року. Два попередніх заходи були скасовані через пандемію коронавирусной інфекції COVID-19, причому збитки організаторів тільки в 2020-му склали близько 11 мільйонів швейцарських франків.