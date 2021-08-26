Представлений найдешевший Mercedes на базі Renault

Новий Mercedes-Benz Citan офіційно представили в Німеччині. Комерційна модель надійде в продаж з вересня по ціні від 23 800 євро, тобто це найдоступніший Mercedes, повідомляє АвтоПортал.

Як і попередник, Mercedes-Benz Citan побудований на базі Renault Kangoo, тільки тепер він заснований на моделі нового покоління. Від побратима автомобіль відрізняється гратами радіатора, оптикою і бамперами.

Поки дебютувала тільки стандартна коротка версія довжиною 4498 мм і з колісною базою в 2716 мм. Пізніше з'явиться подовжений варіант. Як і раніше, доступні вантажна і пасажирська модифікації.

У салоні відмінностей від Renault Kangoo побільше - у Citan інші кермо, передня панель і прилади. У топових версіях встановлений 7-дюймовий тачскрін.

Базова комплектація Mercedes Citan розширена і тепер включає 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, контролю розмітки і сліпих зон.

Для Citan запропоновані 1,3-літрові бензинові турбомотори потужністю 102 і 131 к. с., а також 1,5-літрові турбодизелі на 75, 95 і 116 к. с. На вибір доступні 6-ступінчаста МКПП і 7-ступінчастий робот з двома сцепеніямі.

Також анонсували електричну версію - вона з'явиться в 2022 році, а її запас ходу складе 285 км. А ще незабаром з'явиться більш розкішна версія моделі, яку назвуть Mercedes T-Class.