У МВС прояснили нюанс касаемо фантомних патрулів

Днями дорогах Києва помітили перший автомобіль фантомного патруля - його фото навіть встигло облетіти більшість ЗМІ (причому не тільки автомобільних), повідомляє АвтоПортал.

Однак в МВС прояснили: незважаючи на знімок, «замасковані» дозорні машини ще не приступили до роботи.

Так, як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, на даний момент автомобілі фантомних патрулів ще навіть не передали патрульної поліції. Зараз вони проходять процедури оформлення, реєстрації, сертифікації та ін. Займається цим агентство інфраструктурних проектів («Укрінфрапроект»), яке, власне, і закуповувало автомобілі.

Білошицький підкреслив, що без повідомлення громадськості фантомні патрулі на дороги не виїдуть.

«Коли їх нам передадуть - ми повідомимо», - підкреслив правоохоронець, відмовившись називати конкретні терміни.

Відзначимо, що поки в Україні будуть працювати чотири фантомних патрулі - це звичайні на вигляд кросовери Skoda Kodiaq сірого кольору, але обладнані спецсигналами і апаратурою для фіксації порушень в попутному і зустрічному напрямках. Правоохоронці обіцяють, що до кінця року кількість фантомних патрулів в Україні складе близько 150 одиниць, а до 2024-го - 550 штук.