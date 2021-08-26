Зеленський створює з Разумкова і Кличка кандидатів в президенти

Ще минулого тижня всі тільки й говорили про відставку столичного голови Віталія Кличка з посади очільника міської адміністрації та призначення на його місце фігури, керованої з президентського Офісу, повідомляє Depo.ua.

Навіть називалася дата і місце, коли відбудеться відставка – 20 серпня на традиційному п’ятничному засіданні Радбезу. Однак нічого такого не сталося. Після чого всі заговорили, що наступного разу крісло у Кличка спробують забрати восени. Але при цьому всі притомні експерти вказують, що без порушення закону і без супротиву мера зробити це не вдасться. І нічого, окрім чергового глибокого конфлікту, влада від заміни голови КМДА не отримає.

Також складні часи у вересні пророкують голові Верховної Ради Дмитру Разумкову - ще одному політику, який вже давно дозволяє собі сперечатися з Банковою. Разумков продовжує гратися в самостійність, і це дратує ОП.

Нагадаємо, спікер у присутності президента і високих закордонних гостей зазначив, що в Україні ніколи не приживалися і не приживуться соціальні і політичні порядки самодурства авторитарного і диктаторського типу. Ці слова Зеленський міг сприйняти як особисту образу, хоча про нього конкретно і не йшлося.

Та попри прогнозоване невдоволення Офісу президента поведінкою Разумкова, існують значні сумніви в можливості зміни очільника парламенту. Адже необхідну кількість голосів за його відставку не дадуть самі "слуги". І не тому, що спікер має там багато своїх людей, насправді, близько десятка, а з іншої причини – у монобільшості вже давно навіть президентські законопроекти рідко отримують потрібні 226 голосів. Останній приклад – законопроект про Великий Герб, його підтримало 213 "слуг", інші були відсутні.

Мабуть, логічним для влади було би відмовитися від спроб скинути Кличка і Разумкова, змиритися з їхньою самостійністю і просто грамотно запобігати зростанню їхнього рейтингу. Однак ми бачимо інше – президентський Офіс власними руками зрощує собі ворогів.

В інтерв’ю телеканалу "Інтер" Зеленський анонсував відставки міністрів, бо вони починають багато говорити, коли нічого показати. Тобто, пертурбації в урядовій команді – ще одна інтрига осені. Не секрет, що останні місяці активізувалися внутрішні ігри навколо Кабміну. І не лише окремих міністрів, а й посади прем’єра.

Вже зараз вистачає публікацій, в яких ведеться до того, що в разі соціальних протестів Зеленському доведеться шукати громовідвід. Тому, мовляв, крісло під Денисом Шмигалем гарячішає.

Зеленський не перший глава держави, котрого радники і соратники підштовхують до активних дій, що, на їхню думку, посилюватимуть президента, бо прибиратимуть з його шляху опозиційно налаштованих конкурентів. Приміром, Леонід Кучма, погодившись на призначення Віктора Ющенка прем’єром, а потім під тиском антизахідних сил – на відставку популярного в народі урядовця, виплекав лідера опозиції і кандидата в президенти. Який зрештою і переміг.

Сам Ющенко повторив схожу помилку, але в іншому варіанті - фактично повернув на політичні верхи збитого ним у 2004 році Віктора Януковича. Далі він намагався завадити зростанню "регіоналів", призначивши дочасні вибори. Але у підсумку у прем’єрське крісло повернулася Юлія Тимошенко, з якою Ющенко ворогував до кінця своєї каденції. А головним вигодонабувачем із цієї ворожнечі став Янукович. Петро Порошенко за п’ять років президентства встиг нажити сотні ворогів з кола заможних і впливових.

Всі президенти приречені на помилки. І у всіх є безліч ворогів. За два з половиною роки президентства Зеленський також нажив купу ворогів, у тому числі і з числа колишніх соратників.

Як тут не згадати відставки першого голови ОП Андрія Богдана, Генпрокурора Руслана Рябошапки, секретаря Радбезу Олександра Данилюка, очільника першого "зеленого" уряду Олексія Гончарука. Ці люди залишилися ображеними на Зеленського.

Проте ніхто із них не зміг (або не схотів) стати фігурою, цікавою для тих, хто може вкласти ресурси у конкурента нинішнього президента, такого щоби був не з кола політиків, яких зараз соцопитування виводять на чільні позиції в рейтингах. В такого собі антиЗеленського. Однак варто пам’ятати, що так буде не завжди.

Юрій Васильченко