В ОБСЄ розкритикували українську владу через блокування ЗМІ

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) занепокоєні практикою застосування Україною санкцій проти медіа, повідомляє Deutsche Welle.

Про це заявила представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро.

"Представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро сьогодні висловила свою стурбованість практикою України щодо застосування санкцій, які негативно впливають на роботу медіа і журналістів" , - сказано у заяві організації.

ОБСЄ пояснює, що її коментар послідував за рішеннями Ради національної безпеки і оборони України заборонити доступ до низки сайтів, зокрема "Страна.ua", "Ведомости" і "Московский комсомолец".

"У той час, як Україна має законне право захищати свою національну безпеку, влада має знайти збалансоване рішення щодо медіа, яке зберегло б плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок відповідно до міжнародних стандартів та зобов'язань" , - наголосила Рібейро.

ОБСЄ вважає, що будь-які санкції проти ЗМІ мають бути предметом ретельної перевірки і супроводжуватися процесуальними гарантіями для запобігання неправомірного втручання.

Нагадаємо, 21 серпня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви, компаній-видавців "Страна.ua", а також блогерів Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій. Також під санкції потрапили юридичні особи - компанії-видавці "Страна.ua": ТОВ "Ласмак", "Маджера", ''Смарт медіамережа''. Санкції були запроваджені також проти низки російських ЗМІ.