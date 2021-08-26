Що очікується на валютному ринку в четвер

Чим ближче кінець місяця, тим все більше експортерів будуть отримувати від Держказначейства компенсацію податку на додану вартість. Тому пропозиція безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку буде знижуватися, що в свою чергу призведе до подальшого зростання котирувань.

Винятком може стати хіба сьогоднішній день, коли продавці виставлять на продаж зараховані в понеділок і вівторок суми. Тому імпортери будуть намагатися максимально оперативно придбати потрібні їм обсяги валюти і не залишати покупки на останні дні місяця. Національний банк, бачачи, що надлишків валюти на ринку немає, може відмовитися від щоденних покупок, щоб тим самим не провокувати зростання курсу долара.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,70/26,76 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в середу протягом дня продавали в основному по 26,80-26,82 гривень. Дешевші пропозиції, якщо вони з'являлися, оперативно розбирали. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,82-26,83 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Чим ближче осінь, тим більше попит на готівкову валюту, тому курс може змінюватися дуже динамічно.

Євро на ринку FOREX в середу продовжив зростати по відношенню до долара США і до вечора досяг позначки 1,1774 долара. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 1,1759-1,1773 долара. Готівковий євро в середу вранці продавали по 31,30-31,32 гривень, а після обіду і до самого вечора - вже по 31,33-31,35 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,35-31,37 гривень. Далі все буде залежати від поведінки євро на FOREX і ситуації на українському валютному ринку.

Російський рубль в середу спочатку зміцнився до 73,68 рублів за долар, але після 13 години знову почав слабшати і до вечора опустився до 74,10 рублів. Станом на 8 ранку четверга він торгується в діапазоні 74,02-74,10 рублів за долар. Готівковий рубль вчора продавали в основному по 3,60-3,63 гривні за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть в тому ж діапазоні.