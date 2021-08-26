Ющенко вважає українців неповноцінною нацією
Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що українцям за 30 років так і не вдалося стати повноцінною нацією, повідомляє Деловая столица.
"Я маю дуже щиро, без глибоких коментарів, сказати: ми ще квазінація. Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає", – зазначив Ющенко.
На його думку, на порядок денний слід винести питання, які стосуються формування "глибокого національного усвідомлення". Саме від цього буде "набиратися сила", переконаний Ющенко.
"Я б сказав, у внутрішньому вимірі слабкі національні процеси – головне лихо наше сьогодні", – зазначив він.