Ющенко вважає українців неповноцінною нацією

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що українцям за 30 років так і не вдалося стати повноцінною нацією, повідомляє Деловая столица.

"Я маю дуже щиро, без глибоких коментарів, сказати: ми ще квазінація. Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає" , – зазначив Ющенко.

На його думку, на порядок денний слід винести питання, які стосуються формування "глибокого національного усвідомлення". Саме від цього буде "набиратися сила", переконаний Ющенко.