У Колумбії чоловік отримав сім доз COVID-вакцини
Житель Колумбії отримав сім доз чотирьох різних вакцин від коронавірусу. Влада країни почала розслідування, щоб виявити можливі інші подібні випадки, повідомляє УНІАН.
За словами колумбійського міністра охорони здоров'я Міерланді Торрес, у чоловіка спостерігаються проблеми з психікою.
"Людина, якій робили вакцинацію сім разів в різних мегацентр міста, вже повністю ідентифікована, це людина старше 60 років з очевидними психологічними проблемами", - йдеться в повідомленні.
Чоловік отримав щеплення такими препаратами, як Sinovac, AztraZeneca, Pfizer і Janssen. У МОЗ країни заявили, що сім разів вакцинований громадянин не мав ніякої реакції на таку кількість вакцини.
"Це явно свідчить про недоліки, які ми маємо в інформаційних системах, щоб отримувати дані про вакцинованих людей в режимі реального часу, і очевидно, що така ситуація ускладнює негайне виявлення подібних випадків і отримання інформації протягом більш тривалого періоду часу", - заявила чиновниця.
Влада запевнила, що не стане карати чоловіка за зайву вакцинацію, але вона намагаються знайти інших людей, які отримали більше щеплень, ніж рекомендовано.