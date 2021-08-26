Україна ввійшла в десятку найбільших експортерів сої

За результатами 2020 року Україна посіла сьоме місце у світовому рейтингу найбільших експортерів сої. Основним імпортером продукції була Туреччина, на яку припало понад третину (34%) всіх поставок, повідомляє УКАБ.

Також до трійки основних імпортерів увійшли Білорусь і Нідерланди, на які довелося 20% і 7% відвантажень відповідно. На зазначених ринках українські постачальники займали лідируючі позиції.

Структура імпорту сої в ці держави виглядає так:

Туреччина - Бразилія (71%), Україна (20%), Уругвай (4%);

Білорусь - Україна (97%), Росія (3%);

Нідерланди - Бразилія (52%), США (35%), Канада (8%), Україна (3%).

УКАБ

Як зазначила аналітик Світлана Литвин, у попередні роки Україна продавала за кордон більше сої. Зменшення обсягів експорту пов'язане зі скороченням виробництва на тлі більшого попиту на інші культури.

Так, торік обсяги виробництва сої просіли на 24% і склали 2,8 млн т. При цьому частка експорту становила 64% від загального обсягу виробництва.