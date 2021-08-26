Київських автомобілістів продовжують витісняти з доріг

Столичні чиновники продовжують розвивати вело інфраструктуру, відбираючи простір у автомобілістів та пішоходів, повідомляє 24 Канал.

У Києві зростає кількість вулиць з велоінфраструктурою. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв. Варто відзначити що велодоріжки та велосмуги не будують, а просто малюють розмітку на автомобільних дорогах та тротуарах, створюючи незручності як водіям, так і пішоходам.

Велосмуги та велодоріжки на окремих вулицях на сьогодні уже з’єднуються між собою, поступово створюючи єдину велосипедну мережу.

За останній час “велосипедними” стали вулиці Олеся Гончара, Героїв Севастополя і Гарматна. Так, велосмуга на вул. Олеся Гончара приєдналась до наявних велосмуг на вулицях Ярославів Вал і Рейтарській, і таким чином разом із велоінфраструктурою на вулицях Коцюбинського, Липинського і Золотоворітській наразі вже створено з’єднану велосипедну мережу між площею Перемоги, Львівською площею, Золотими Воротами та вулицею Велика Житомирська.

Нові велосмуги з’явилися і на житловому масиві Відрадний: на вул. Гарматній роботи завершено – наявну велосмугу продовжили до проспекту Любомира Гузара. А на вул. Героїв Севастополя, де окрім велосмуги влаштували острівці безпеки, – роботи з нанесення дорожньої розмітки попереду.

Таким чином у цьому районі в єдину веломережу поєднаються просп. Любомира Гузара, вул. Героїв Севастополя, вул. Академіка Стражеска, вул. Академіка Білецького та вул. Гарматна.

Цими вихідними були завершені роботи з влаштування двосторонньої велосипедно-пішохідної доріжки довжиною 2,4 км на вул. Сім’ї Кульженків в Оболонському районі. Як і на вул. Героїв Севастополя, роботи з підвищення безпеки дорожнього руху на цій вулиці проводились комплексно – влаштована не тільки велоінфраструктура, а й три нові острівці безпеки.

Завершуються роботи з будівництва велосипедної доріжки на вул. Борщагівській між Індустріальним та Повітрофлотським шляхопроводами.

У найближчих планах влаштування велосипедних смуг на вулицях Григорія Сковороди і Стрітенській – там вже встановлені дорожні знаки та найближчим часом буде нанесена дорожня розмітка. Також для зручності велосипедистів у всіх районах Києва продовжують встановлювати велопарковки.