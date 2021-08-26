В Одесі запрацюють нові камери автофіксації (адреси)

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почнуть працювати на ключових магістралях Одеси, повідомляє Думська.

Рішення про їх запуск буде винесено на найближчу сесію міської ради, і в разі позитивного рішення порушникам будуть приходити «листи щастя».

Як інформував раніше віце-мер Сергій Тетюхін, в місті вже встановили десять камер автофіксації. Відповідно до проекту рішення сесії, запустити повинні дев'ять з них.

Сім камер увімкнуть в Суворовському районі. Дві будуть працювати на Південній залізниці (на перехресті з вулицею Державіна) і фіксувати порушення в обидві сторони. Ще дві - на Миколаївській дорозі: одну встановлять між лиману і Ярмарковій, другу - в районі пляжу Лузанівка, обидві фіксуватимуть порушення при русі в сторону центру міста. Ще одна пара камер з'явиться на вулиці Семена Палія на перетині з Марсельської. Камера на Добровольського буде фіксувати порушення автомобілістів, що рухаються від вулиці Бочарова в сторону Давида Ойстраха.

Камера на проспекті Небесної Сотні, 4 буде фотографувати порушення при русі від Інглезі в сторону Левітана, а біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка, 4 будуть автоматично фіксувати тих, хто перевищує швидкість на ділянці від Семінарською до проспекту Гагаріна.

З огляду на, що 30% від суми зібраних штрафів хочуть перераховувати до місцевих бюджетів, в майбутньому рішенні міської ради сумніватися не доводиться.