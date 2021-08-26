Українців знову можуть відключати від комунальних послуг за борги

В Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунальних послуг, яка передбачалася законодавством щодо умов адаптивного карантину, повідомляє ExPro.

Це стало можливим після внесення змін до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

До прийняття таких змін, на період дії карантину та 30 днів після нього заборонялося нарахування пені і штрафів за заборгованість за житлово-комунальні послуги та припинення надання таких послуг.

Відповідно до правок у законі така заборона буде діяти тільки в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.

Постачальники мають право відновити відключення через 30 днів після того, як регіон вийде з «червоної» зони карантину. Таким чином, комунальні підприємства зможуть відключати боржників від газу, електроенергії та інших видів комунальних послуг.

Щоб відновити подачу комунальних послуг у разі відключення, побутовим споживачам, крім погашення заборгованості, доведеться також сплатити послугу повторного підключення. Наприклад, в залежності від технічних умов та регіону витрати побутових споживачів на відключення від електроенергії за борги і повторного узгодження протоколу можуть становити від 600 до 2000 грн.