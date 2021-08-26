Байден очікує від Путіна вжиття заходів проти кіберзлочинців

Президент США Джо Байден заявив під час наради з кібербезпеки, що очікує від президента РФ Володимира Путіна вжиття заходів щодо розповсюджувачів вірусів-вимагачів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Байден зазначив, що вже є інформація, де перебувають зловмисники і хто вони. Президент США також зазначив, що під час саміту в Женеві, який відбувся в червні, позначив Путіну свої очікування.

"І можу додати, що під час саміту з Володимиром Путіним я дав зрозуміти йому: ми очікуємо, що він притягне до відповідальності (кіберзлочинців - ред.), тому що відомо, хто вони і де вони" , - сказав він.

Після нападів хакерів на інфраструктурні об'єкти в США зокрема на трубопровід Colonial Pipeline і системи, що належать міністерству фінансів США, Білий дім заявив, що атаки здійснюються з території Росії.

На саміті в Женеві 16 червня президент США Джо Байден передав президенту Росії Володимиру Путіну список 16 ключових секторів, які не повинні зазнавати кібератакам. Путін заявляв, що сторони домовилися про початок консультацій з кібербезпеки. Також президент Росії зазначив, що країна відповідає на запити США в зв'язку з кібератаками, тоді як 80 російських запитів залишаються без відповіді.