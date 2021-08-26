Білорусь ввела тимчасову заборону на експорт зернових

Уряд Білорусі ввів заборону на вивезення з країни пшениці, жита, кукурудзи та інших зернових терміном на 6 місяців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення затверджене постановою Радміну республіки №482, що опубліковано на національному правовому інтернет-порталі.

Відповідно до документа, заборона поширюється на вивезення зернових з Білорусі як у країни ЄАЕС, так і за межі економічного союзу. У тому числі заборона стосується товарів, поміщених під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту. Також заборонений вивіз зернових, які поміщені під митні процедури в Білорусі до набрання чинності постановою.

Виняток становить вивезення зернових у гуманітарних цілях і переміщення товарів по території республіки в рамках міжнародних транзитних перевезень.

До переліку товарів, які заборонені до вивезення, включені пшениця і меслин, жито, ячмінь, овес, кукурудза, гречка, просо, тритикале, інші злаки (код ТН ЗЕД 1008 90 000 0), насіння ріпаку.

Уряд Білорусі доручив МЗС повідомити Євразійську економічну комісію (ЄЕК) про введення заходів нетарифного регулювання та внести на розгляд ЄЕК пропозицію про введення аналогічних заходів на митній території ЄАЕС.