Зеленський вніс законопроект про ще один державний вихідний

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроєкт, яким пропонує запровадження ще одного святкового вихідного в Україні. Він може з'явитися 28 липня в День української державності, повідомляє РБК-Україна.

Проєкт закону передбачає внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День української державності.

Документ внесений в парламент 25 серпня і визначений президентом як невідкладний.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді керівництва парламенту.

Нагадаємо, 24 серпня Зеленський підписав указ про відзначення Дня української державності.

Зробити цей день державним вихідним можна тільки за рішенням Ради.

День української державності святкуватимуть в День хрещення Русі-України - 28 липня.

Автор: Інна Собора