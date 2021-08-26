У Мексиці вертоліт з чиновником впав після зльоту

У Мексиці в штаті Ідальго впав вертоліт Мі-17. На боту перебували 20 осіб, серед них представники влади штату Веракрус і військовослужбовці військово-морських сил, повідомляє РБК-Україна.

Подія трапилася 25 серпня, про це заявив губернатор штату Веракрус Куітлауак Гарсіа.

"При спробі дістатися по повітрю до важкодоступних точок Сьєрра-де-ла-Уастека-Баха з вертольотом ВМС, на якому летів секретар уряду Ерік Сиснерос, сталася аварія. Він подзвонив мені і повідомив, що навіть з травмами він стабільний і здоровий. Людських втрат немає" , - написав він.

Відзначається, що перед аварійною посадкою пілот вертольота намагався приземлитися, але втратив контроль над керуванням. При падінні повітряне судно закрутилося, впало, отримавши пошкодження. Також при падінні розбилася хвостова балка гелікоптера, пошкоджені також лопаті і фюзеляж.

Причини падіння вертольота встановлять після розслідування.