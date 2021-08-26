"Кримська платформа" зможе перетворитися в міжнародну організацію - Потураєв

Підтримка України з боку міжнародної спільноти в деокупації Криму залишається міцною і високою, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв.

"Треба пам’ятати, що за резолюцію, що засуджувала окупацію Криму, в ООН голосувало близько 100 держав. Тобто якщо сьогодні ми мали в Києві більше ніж 40 – це є дуже добре і свідчить про те, що насправді підтримка України в деокупації Криму залишається міцною і високою. Навіть попри тиск, який Росія чинила як на ті держави, які прислала свої делегації, так і на ті держави, які через тиск з боку Росії не змогли приєднатися" , - підкреслив парламентарій.

За словами Потураєва, порядок денний було обрано абсолютно правильно.