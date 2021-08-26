Гранична ціна на пальне знижена

Міністерство економіки України 26 серпня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 25,53 грн / літр і дизпалива - 21,11 грн / л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС, повідомляє Enkorr.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,53 грн / літр, на «звичайне» дизпаливо - 28,11 грн / л.

У порівнянні з початком місяця середня ціна на бензин знизилася на 1,14 грн / літр, на ДП - на 0,53 грн / л.

Нагадаємо, 14 травня 2021 року уряд прийняв постанову, якою з 15 травня було введено державне регулювання цін на пальне. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р.

Згідно з новою редакцією документа на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн / літр) і бензину (не вище 5 грн / літр).