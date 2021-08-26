Вчені розповіли, як на людей впливає недосипання

Представники науки з Німеччини з'ясували, який вплив на людей робить недолік сну. На їхню думку, недосипання відбивається на способі прийнятті рішень, повідомляє Menslife.

Для отримання відомостей вчені провели експеримент за участю 14 студентів. Їм запропонували зіграти в гру. В ході гри добровольцям пропонували трохи грошей, але з можливістю збільшення суми, якщо вони будуть готові ризикувати. Дослідження тривало 7 днів, і весь цей час добровольці спали менше ніж 5 годин.

В результаті виявилося, що більшість учасників приймало ризиковані рішення. Особливо під кінець експерименту.

Отримані результати дозволили зробити висновок, що мозок через недостатню кількість сну починає функціонувати по-іншому.

Річ у тому, що під час роздумів і обробки інформації використовується префронтальна кора головного мозку. Якщо людина мало спав і відпочивав, вона не може повноцінно функціонувати, оскільки не встигає «відпочити». Через таких фізіологічних особливостей людина робить необачні вчинки.