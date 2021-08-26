Експерты ВООЗ: встановити походження коронавірусу стає все важче

Процес виявлення джерела пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинився, заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у статті для журналу Nature, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розслідування джерела SARS-CoV-2 перебуває у вирішальному пункті, ... що особливо важливо: вікно можливостей стрімко закривається в тому, що стосується біологічної, вкрай важливої можливості відстежити людей і тварин (із потрібними зразками - ред.) у Китаї та за його межами" , - зазначили при цьому фахівці.

Вони нагадали, що дані, зібрані під час роботи в китайському місті Ухань, який вважається першим відомим епіцентром пандемії, не підтверджують, що пандемія COVID-19 стала результатом витоку з лабораторії.

Замість роботи над цією версією експерти закликали шукати найбільші ранні випадки COVID-19 - у Китаї та поза його межами - за допомогою досліджень на наявність антитіл і перевірки ранніх повідомлень про факти захворювання - до грудня 2019 року.

Також співробітники ВООЗ вважають за необхідне перевірити ферми, де утримують диких тварин, і вивчати кажанів. Однак у цьому контексті важливим є фактор часу.

"Антитіла проти SARS-CoV-2 згодом зменшуються, тому подальший збір зразків і тестування людей, хто міг контактувати (з вірусом - ред.) до грудня 2019 року, даватимуть дедалі менші результати" , - попередили у ВООЗ.

Також вони припустили, що багато ферм із дикими тваринами, які могли бути цікавими для розслідування, вже могли закрити, а тварин - умертвити.

Західні ЗМІ нагадують, що за два тижні до статті співробітників ВООЗ ця організація закликала Китай передати інформацію про найбільш ранні випадки COVID-19. У нинішній статті співробітники ВООЗ уточнили, що йдеться про 174 випадків від грудня 2019 року, відомостями про які влада Китаю ділитися раніше не захотіла.