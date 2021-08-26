Ющенко повідомив причину анексії Криму та війни на Донбасі

Третій президент України Віктор Ющенко висловив своє припущення стосовно того, що стало причиною анексії Криму та війни на Донбасі, повідомляє Українська правда.

За словами політика,﻿ причина анексії Криму і війни на Донбасі знаходиться в Кремлі.

"Я не думаю, що це було рішенням одного дня, якоюсь відповіддю на ті процеси, які почалися в Україні. Очевидно, що такі речі вимагають підготовки і плану. І цей план реалізовувався не лише в Росії, її силових органах чи армії. Цей план втілювався і в Україні не один рік", - зазначив Ющенко.