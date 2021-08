Як підготувати авто з США до експлуатації в Україні

Що слід зробити з авто з США після прибуття його в Україну, і скільки це може коштувати, повідомляє Auto.Ria.

Авто з США набувають все більшої популярності в Україні - зараз таких у пропозиціях про продаж легковиків близько 14%, а серед «свiжопригнаних», тобто таких, які нещодавно прибули з-за кордону і були розмитнені, майже 40%. Однак є певні відмінності між машинами для північноамериканського та європейського ринку, про які слід знати тим, хто придбав або планує придбати такий автомобіль, і налаштований безпечно і не порушуючи місцевих правил експлуатувати його в Україні.

Для цього ми створили цей короткий довідник: на що слід звернути увагу, і які кроки слід виконати, щоб «американка» і її власник відчували себе «своїми» на місцевих дорогах.

Замінити червоні покажчики повороту на жовті

Американські авто в задніх ліхтарях мають поєднаний стоп-сигнал з покажчиком повороту червоного кольору. Це може збивати з пантелику інших водіїв, а ще це суперечить українським стандартам, в яких зазначено, що «стопи» повинні бути червоними і світитися весь час поки задіяна гальмівна система, а «поворотники» - жовтого кольору.

Що варто зробити. Найпростіший варіант, де конструкція ліхтаря таке дозволяє - замінити лампу червоного світла на аналогічну, яка випромінює жовте світло (якщо лампа повторювача поворотів має окремий цоколь). Однак так не завжди щастить - в деяких авто доведеться змінити проводку або перепрограмувати блок керування зовнішнім світлом, або ж модифікувати LED-ліхтарі, замінивши частину червоних світлодіодів на жовті (в спеціалізованій майстерні). Інший варіант - купити аналогічні за розміром ліхтарі від європейської моделі, а якщо такої не існує - замовити з Китаю, там зазвичай є все. Також, якщо їх немає, слід подбати про наявність бічних повторювачів сигналу повороту - на зовнішніх дзеркалах або передніх крилах, цього вимагає відповідний стандарт.

Витрати: від $ 20 за заміну лампочки з «прошивкою» контролера або незначною модифікацією проводки, $ 100 ... 200 за «перепакування» світлодіодних ліхтарів, і до $ 500 ... 700 за комплект європейських б/у ліхтарів або китайських нових з «евросвет »в« оригінальному »виконанні або стилізованих. Плюс модифікації LED-ліхтарів - можна замовити динамічний покажчик повороту.

Замінити зовнішнє дзеркало заднього виду з боку водія

У машини з США плоске зовнішнє дзеркало на двері водія. Згідно з місцевими нормами, таке його виконання дозволяє без оптичних спотворень визначати дистанцію до об'єктів, що має підвищувати безпеку при маневрах заднім ходом. Недолік такого рішення - сектор огляду занадто вузький, настільки, що часто не видно автомобілів, що рухаються по сусідній смузі в одному з вами напрямку.

Що варто зробити. Замінити дзеркальний елемент на асферический, з яким водій зможе оглядати набагато більше простору, що значно безпечніше при перестроюванні, парковці, русі заднім ходом. Звичайно, після заміни слід пам'ятати, що «Objects in mirror are closer they then appear» - об'єкти в дзеркалі насправді набагато ближче, ніж це здається.

Витрати: близько $ 20 ... $ 50 за дзеркальний елемент, і ще кілька гривень за його заміну у майстри, якщо не впораєтеся з такою операцією самостійно.

Перекласти спідометр з миль на кілометри

Історично склалося, що в США відстань вимірюють в милях (точніше - статутних милях, тому що є ще інші, наприклад - морські милі). Одна така миля містить 1,6 звичного нам кілометра. Відповідно, шкала спідометра, розграфлена в милях на годину, може заважати правильно оцінювати швидкість руху і привести до вчинення порушень (караних штрафами) або інших негативних наслідків.

Що варто зробити. Зазвичай американські машини мають на спідометрі меншу дублюючу шкалу в кілометрах в годину: можна звикнути користуватися нею. Однак це не дуже зручно. Краще замінити циферблат, якщо панель приладів піддається такій операції, і отримати спідометр в км / год. Також деякі авто мають можливість виведення на екран електронного спідометра в км / год - це теж варіант. Якщо існують європейські аналоги вашої моделі - можна замінити панель приладів цілком, якщо система автомобіля дозволяє це зробити (наприклад - не відбудеться блокування іммобілайзера).

Витрати: від $ 0, якщо панель приладів має електронний дисплей і можливість переключити його в режим метричної системи виведення даних (км / год), $ 20 ... 50 за виготовлення і заміну циферблата, і до $ 1000 за заміну панелі приладів цілком, в тому числі «віртуальну» (з одним великим дисплеєм замість аналогових покажчиків) від сторонніх виробників.

Встановити фари європейського стандарту

Фари головного світла в американських автомобілях мають симетричну форму світла, простими словами - вони працюють як прожектори, даючи два круглих променя. При цьому водій бачить яскраво освітлену частину дороги перед собою, а в темряві залишається узбіччя і все що на ній. Крім цього така форма променів сліпить водіїв зустрічного транспорту.

Європейські стандарти передбачають іншу форму розподілу світла, зокрема меншу спрямованість світлового потоку на зустрічну смугу, більш широке висвітлення дороги попереду і окрему ділянку для освітлення узбіччя і дорожніх знаків. Зрозуміло, так орієнтуватися в темний час доби значно комфортніше і безпечніше.

Що варто зробити. Поліпшити ситуацію установкою «ксенону» або LED-ламп не вдасться - вся справа в оптиці, яку доведеться замінити. Можна цілком, тобто встановивши фари європейського зразка (оригінальні або від альтернативних виробників), можна «перепакування» лінз, якщо фара піддається такій процедурі.

Витрати: від $ 0 якщо вдало продати свої б/у фари (на них завжди є попит, адже «битків» прибуває чимало), і відразу купити комплект нових від стороннього виробника. Якщо ж у вас вже є «биток» з пошкодженими фарами, який плануєте відновити і їздити на такому авто, краще відразу купуйте європейські. «Перепакування» лінз (якщо фара НЕ рефлекторна) обходиться приблизно в $ 100 ... 250 за фару, в залежності від конструкції і складності роботи. Купівля нових (або б / у євростандарту) фар може обійтися від $ 300 за комплект, і навіть до кількох тисяч доларів, якщо маєте справу з матричними або лазерними фарами для авто новітніх років випуску.

Наступні кілька порад швидше стосуються комфорту, і не надто впливають на безпеку руху. Однак і ці моменти досить важливі, оскільки водієві з ними доведеться стикатися щодня, коли він користується автомобілем.

Задня протитуманна фара

Це пристрій є обов'язковим згідно із нашим стандартам, але відсутня в американських автомобілях. Втім, якщо ви самостійно проводили сертифікацію автомобіля, вам про це повідомили. Встановити задню «противотуманку» непросто - потрібні зміни в проводці, заміна вимикача головного світла і сама фара, плюс місце, куди її причепити. Однак якщо плануєте машиною користуватися не один рік (що означає - швидше за все дочекаєтеся введення техогляду), тоді доведеться подумати, чи заплатити тому, хто вже знає як встановити цю фару.

Крок частоти FM-радіо

В американських авто він йде «стрибками» тільки по непарних значень - 101,1 ... 101,3 ... 101,5 ... Тобто приблизно половина доступних радіостанцій FM-діапазону стає недоступною.

Окремі марки авто дозволяють «прошити» штатний блок аудіо, і парні частоти з'являться в настройках тюнера. Це може бути нескладна операція, коли все відбувається за допомогою OBD-кабелю і діагностичного адаптера, або трохи складніше, коли потрібно знімати сам пристрій і копатися з програматором в його мікросхемах. Ціна питання - $ 10 ... $ 50.

Якщо аудіоустановка має інтерфейс Bluetooth - можна користуватися смартфоном, запускаючи музику з нього, з стрімінгових сервісів, які мають власну бібліотеку або ретранслюють радіостанції. Рішення безкоштовне.

Чи не занадто якісний варіант, однак робочий - FM-трансмітер, до якого можна під'єднати той же смартфон, і передавати звук на певну вільну від радіостанцій непарну хвилю штатного приймача. Такий варіант обійдеться в $ 10 ... $ 20.

Ще один спосіб, коли «прошивка» недоступна, або ж хочеться чогось більшого, ніж може дати заводська «голова» - замінити її на іншу, з великим дисплеєм і операційною системою Android, щоб отримати не тільки радіо, але і всі сервіси як на смартфоні, включаючи навігацію, відеоплеєр, голосове управління і т.п .. А ще такі пристрої «Тесла-стайл» досить круто виглядають, але і коштують так само - до $ 1000..

Мова інтерфейсу бортових систем і одиниці вимірювання

Крім миль, американці ще й міряють температуру в градусах Фаренгейта. А це дуже незвично, коли нормальна температура на вулиці становить +70 градусів, а при +14 виходити з дому без зимового одягу точно не варто. Крім цього маршрутні комп'ютери автомобілів із США можуть відображати витрата палива в милях на галон, що непросто відразу перевести в звичні нам літри на 100 кілометрів, та й взагалі меню може бути тільки англійською мовою, який не всі знають.

Найпростіший варіант - пошукати в настройках пункт з вибором мови та одиниць вимірювання і все придбає звичайний вид в секунду. Трохи складніше коли такої можливості немає - знову доведеться звертатися до електронщику, можливо, є способи перепрограмувати пристрої мають інтерфейс або «прошити» в них зрозумілий водієві мову. І зовсім погано, хоча таке зараз зустрічається вкрай рідко, коли ті ж градуси за Фаренгейтом нанесені, наприклад, на диск управління кліматичною установкою - доведеться або змиритися і звикати, або придумувати якісь наклейки. Витрати - від $ 0 за самостійне налаштування бортових систем, до $ 20 ... 100 за таку послугу у фахівців по автомобільній електроніці.

Бризковики

Зазвичай ними комплектуються позашляховики, інші легковика рідше, хіба в «вищих» комплектаціях. Однак вони дозволяють автомобілю довше залишатися чистим, особливо знизу, менше бруду потраплятиме на пороги (і на одяг відповідно), ваше авто не буде створювати водяний туман для тих хто їде позаду вас в дощову погоду. До того ж, експлуатація автомобіля без бризковиків (відзначимо, передбачених конструкцією) заборонена ПДД (п. 31.4.7). Звичайно, якщо ви маєте в своєму розпорядженні часом і натхненням, аргумент про конструктивну відсутності їх на вашому авто можна залишити для подальших дискусій з патрульними. Замовлення ж бризковиків (використовуйте запит Mud Flaps + модель авто) з Китаю обійдеться в $ 10 ... 20, покупка в Україні приблизно втричі дорожче.

Зимова гума

Авто з Америки переважно прибувають з «всесезонной» гумою. Однак для власної безпеки не варто в зимовий час покладатися на цю універсальність - «перевзують» авто в спеціалізовані шини з малюнком протектора, призначеним для їзди по снігу і льоду.

Номерні знаки

Місця кріплення номерів в американських авто прямокутні, звичайні українські «бляхи» в них закріпити неможливо. Для заднього номера є два варіанти: залишити оригінальну рамку, замовивши номер «для неформатного місця закріплення номерного знака», як це сказано в ДСТУ 4278: 2019. Ціна додаткового номера - 400 ... 500 грн. Або придбати перехідник з американських отворів на «нашу» рамку, це обійдеться в 200-300 грн.

Передній в будь-якому випадку, навіть якщо в авто немає штатного місця для нього, доведеться встановити звичайний. Для цього потрібна площадка, часто підходять недорогі від Daewoo або Chevrolet українського виробництва, до якої вже кріпиться пластикова рамка, такі пропонуються на авторинках в рядах з запчастинами до «нашим» машинам. На деякі авто можна просто до бампера прикрутити звичайну пластикову рамку, і в ній закріпити номерний знак.

Все виглядає дуже складно? Тоді нагадайте собі, що купивши авто з Америки ви, по ідеї, витратили значно менше, ніж довелося б викласти за аналогічну європейську модель відразу з «правильними» фарами, дзеркалами і всім іншим. З огляду на це, все-таки варто підготувати заокеанську машину так, щоб вона максимально відповідала українським стандартам, а їзда на ній була насправді безпечною і комфортною.