Гинуть ліси якi виявилися рятівниками планети

Міжнародна група вчених виявила, що незаймані тропічні гірські ліси в Африці містять більше вуглецю, ніж вважалося раніше. Однак швидке зникнення лісових масивів сприяє високим викидів вуглекислого газу в атмосферу планети, прискорюючи глобальне потепління, повідомляє Лента.Ру.

Про це повідомляється в статті﻿, опублікованій в журналі Nature.

Дослідники виміряли: 72 000 дерев в 44 гірських районах в 12 країнах Африки, від Гвінеї до Ефіопії і на півдні до Мозамбіку. На кожному гірській ділянці вони розмітили ділянки, на яких записали діаметр, висоту і вид кожного дерева.

Виявилося, що гектар гірського тропічного лісу містить 150 тонн вуглецю. Збереження дерев на цій площі скорочує викиди вуглекислого газу, еквівалентні забезпечення електричною енергією сотні будинків протягом одного року. Африканські гірські ліси накопичують більше вуглецю на одиницю площі, ніж тропічні ліси Амазонки, граючи роль гігантського резервуара деревного палива. Це здивувало вчених, оскільки гірський клімат звичайно не сприяє поглинання вуглекислого газу лісами і уповільнює зростання дерев.

Вчені також виявили, що за останні 20 років було втрачено 0,8 мільйона гектарів. Більшою мірою втрати припали на Демократичну Республіку Конго, Уганди і Ефіопію, в результаті чого в атмосферу було викинуто більше 450 мільйонів тонн вуглекислого газу. Якщо нинішні темпи загибелі дерев через вирубку збережуться, до 2030 року будуть втрачені ще 0,5 мільйона гектарів лісів. Близько п'яти відсотків тропічних гірських лісів Африки були вирубані з 2000 року, а в деяких країнах цей показник перевищує 20 відсотків. В даний час проводяться зусилля з порятунку тропіків в рамках Боннського виклику.

Боннський виклик, запущений Німеччиною в 2011 році, передбачає відновлення 150 мільйонів гектарів деградованих і збезлісення земель до 2020 року і 350 мільйонів гектарів до 2030 року. Зобов'язання по боротьбі з обезлесением взяли на себе більше 70 країн.