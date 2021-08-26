Шкільні лінійки в Україні: особливості, правила і обмеження

Новий навчальний рік в українських школах розпочнеться в традиційному форматі: у День знань учні підуть до навчальних закладів, про дистанційне навчання поки не йдеться. А от формат шкільних лінійок 1 вересня 2021 року може варіюватися, повідомляє Новое время.

Які вимоги та рекомендації щодо шкільних лінійок актуальні для 1 вересня 2021 року – читайте далі.

Чи йдуть діти до школи 1 вересня?

Так. За кілька тижнів до початку нового навчального року у Міносвіти спростували чутки про те, що через пандемію коронавірусу заняття розпочнуться пізніше чи дистанційно. За словами очільник Міносвіти Сергія Шкарлета, школярі підуть до шкіл "у повноформатному режимі".

Можливість традиційно розпочати навчання підтвердив і Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України.

"Сьогодні, коли країна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки, ми розпочинаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть до школи" , — зазначив Ляшко.

Чи будуть лінійки?

Це рішення приймає адміністрація кожної школи на власний розсуд — як обирає і формат проведення свята Першого дзвоника. Утім, в Міносвіти дозволили проводити лінійки 1 вересня 2021, тож швидше за все, у більшості шкіл День знань відсвяткують за тим чи іншим сценарієм.

Які правила проведення шкільних лінійок у 2021 році?

У МОН закликають враховувати епідеміологічну ситуацію під час організації свята та радять зробити його "коротким".

Про це заявив Юрій Кононенко, начальник головного управління середньої та дошкільної освіти МОН. Він також нагадав, що лінійки на честь 1 вересня давно не є обов’язковими для шкіл і рішення проводити свято чи ні залишається за адміністрацією школи.

"В сучасних умовах, якщо проводяться масові заходи такого типу, треба враховувати соціальну дистанцію і аналізувати, чи є в цьому необхідність з точки зору епідситуації" , — додав Кононенко.

Якими можуть бути формати та сценарії лінійок?

Школи можуть повторити досвід минулого року, коли Міносвіти рекомендувало закладам провести 1 вересня альтернативний формат "перших дзвоників", який би не передбачав скупчення дітей.

Тоді оптимальним називали сценарій, за якого святкування 1 вересня проходило б в межах кожного класу окремо.

Серед таких варіантів можуть бути:

окреме святкування для учнів початкової та середньої школи;

лінійки із дотримання принципів зонування та соціальної дистанції між класами та учнями;

проведення святкування першого та останнього дзвоника 1 вересня 2021 лише для перших та випускних класів;

екскурсії та квести школою;

святкування в класах — для кожного окремо.

Яких правила карантину діють для шкіл 1 вересня?

Серед базових правил, які діють в умовах зеленої зони, відповідно до постанови Кабміну є такі:

заборонено перебування в громадських будинках і спорудах без масок («вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно»);

заборонено проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів індивідуального захисту (зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот);

необхідно дотримуватися соціальної дистанції (мінімум 1,5 метра), бажано нанести відповідне маркування;

необхідно забезпечити працівників закладу засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, та здійснювати належний контроль за їх використанням;

потрібно забезпечити централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

Чи потрібні дітям маски в школах? Відповідно до роз’яснень Юрія Кононенка, начальник головного управління середньої та дошкільної освіти МОН, в інтерв'ю Фактам:

діти початкової школи (1−4 класи) навчаються без масок;

старші школярі (5−11 класи) "мають одягати маски, але лише на перервах — на уроках вони теж можуть бути без масок".

Чи можна батькам заходити до шкіл? Кононенко пояснив, що це «небажано», але навчальний заклад вирішує це самостійно "в кожному окремому випадку".

За яких умов школа має перейти на дистанційне навчання?

Зараз вся Україна перебуває в зеленій зоні, де обмежень для роботи навчальних закладів немає.

Надалі можливі такі варіанти переходу на дистанційне навчання: