Імпорт безакцизних розчинників завдав сотні мільйонів збитку

Імпорт октанопідвищуючих компонентів для кустарного виробництва бензину під виглядом безакцизних розчинників для лакофарбової промисловості в липні 2021 року виріс більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - з 5,2 до 12,8 тис. тонн, повідомляє РБК-Україна.

У дослідженні консалтингової групи "А-95" відзначається, що липневий показник став рекордним за всю історію спостереження. Попередній рекорд був зафіксований в травні-2021 (11,5 тис. тонн).

Лідером в рейтингу одержувачів за підсумком звітного місяця стала група "БРСМ-Нафта" - 2,2 тис. тонн, яка здійснює самостійне виробництво високооктанових бензинів і альтернативного палива на міні-НПЗ в Гадячі (Полтавська обл.) І на нафтобазі в Переяславському (Київська обл.).

На другій позиції відбулася заміна: її зайняло ТОВ "Термінал" (ОКПО 32547138), яка ввезла 1 тис. тонн розчинників. Ця фірма прописана в Миронівці Київської області, де раніше фіскальні органи неодноразово накривали незаконне виробництво нафтопродуктів.

Харківська компанія "Пром Хім", яка раніше утримувала друге місце в рейтингу імпортерів розчинників, в липні перемістилася на третю сходинку з об'ємом 900 тонн.

Даний оператор є спецімпортером розчинників для компанії "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані" - оператора найбільшого в країні міні-НПЗ в селищі Мерефа Харківської області, що постачає паливом зокрема мережу Моtto.

За даними учасників ринку, одержувачем продукції міні-НПЗ в Мерефі є також мережа Brent Oil.

За даними "А-95", всього в січні-липні 2021 року в Україну було імпортовано 74,6 тис. тонн розчинників, що на 5% більше показника січня-липня минулого року. Четверта частина всіх поставок (17,3 тис. тонн) припала на "БРСМ", 13,6 тис. тонн - на "Пром Хім".

По 3,5 і 3,3 тис. тонн розчинників імпортували "Термінал" і "ВТГ-Трейдинг". Відзначимо, остання поставляє розчинники для чотирьох міні-НПЗ з орбіти мережі SunOil (Решетилівка, Богодухів, Васищеве і Кременчук).

Розчинники (код УКТЗЕД 3814009090) є сумішшю октанопідвищуючих компонентів, що використовуються при виробництві бензинів: МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксілола, бутилового спирту і т.д.

Однак якщо перераховані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за "бензинової" ставкою 213 евро/1000 л, то за кодом розчинників відносяться до безакцизних. Це стало можливим після внесення в травні 2020 року спеціальної правки до Податкового кодексу України.

За розрахунками Консалтингової групи "А-95", за сім місяців 2021 року прямі втрати державного бюджету внаслідок імпорту безакцизних октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості досягли 700 млн грн.

Автор: Наталія Гурковська