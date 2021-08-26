Ющенко назвав найбільшого ворога для України
Екс-президент України Віктор Ющенко висловив припущення, хто і що на даний момент є найбільшим ворогом для України, повідомляє Украинская правда.
Насамперед, політик зазначив, що
"Україна – мирна держава, яка не проголошує ворогів". Водночас, він заявив, що
"треба вчити уроки історії і усвідомлювати реальні безпекові виклики".
"У нас десятки років існувало абсолютно перегорнуте розуміння безпек і небезпек для нашої держави в громадській думці. Якщо дивитися на події, які відбулися в останні 7 років, то війна прийшла до нас від країни, з якою багато хто мав ілюзію вічної дружби", - сказав Ющенко.
За його словами, ніколи не потрібно недооцінювати Росію, адже те, що відбулося зараз з "Північним потоком-2", говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію.
Екс-президент також назвав свої найважчі міжнародні переговори.
"...Найбільш важкий був саміт НАТО в Бухаресті. 2008 рік. Ми мали всі найбільш оптимістичні прогнози... Проте, коли почалася дискусія по українському питанню, я побачив, що серед європейських партнерів немає єдності в підтримці України. І дуже кулуарно, в дуже дипломатичний спосіб Україні відмовили після кількох годин дискусій, і це було принизливе рішення, по якому, я сподіваюся, нині багато хто в Європі сильно пошкодував", - резюмував політик.