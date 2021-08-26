Ющенко назвав найбільшого ворога для України

Екс-президент України Віктор Ющенко висловив припущення, хто і що на даний момент є найбільшим ворогом для України, повідомляє Украинская правда.

Насамперед, політик зазначив, що "Україна – мирна держава, яка не проголошує ворогів". Водночас, він заявив, що "треба вчити уроки історії і усвідомлювати реальні безпекові виклики".

"У нас десятки років існувало абсолютно перегорнуте розуміння безпек і небезпек для нашої держави в громадській думці. Якщо дивитися на події, які відбулися в останні 7 років, то війна прийшла до нас від країни, з якою багато хто мав ілюзію вічної дружби", - сказав Ющенко.

За його словами, ніколи не потрібно недооцінювати Росію, адже те, що відбулося зараз з "Північним потоком-2", говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію.

Екс-президент також назвав свої найважчі міжнародні переговори.