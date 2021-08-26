Якими вакцинами вже щеплені українці - дані МОЗ

Найпопулярнішою вакциною від коронавірусу в Україні є Comirnaty від Pfizer / BioNTech – цим препаратом зроблено 1 715 589 щеплень.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Наступна за кількістю - китайська вакцина CoronaVac (від Sinovac). Цією вакциною зроблено 1 423 002 щеплення.

На третьому місці - Moderna (1 071 324 щеплення). Далі - Covishield (487 187 щеплень) та AstraZeneca (438 229 щеплень).

Найменше число вакцинацій препаратом Janssen (Johnson & Johnson) - всього 16 961.