Модні ботильйони осені 2021: топ-10 трендових моделей

Який сезон поспіль модниць радують нестандартні дизайнерські рішення, модні акценти і незвичайні колірні забарвлення трендових моделей жіночих ботильйонів. Безумовно, класичні моделі залишаються незмінно актуальними, але їх активно витісняють інші, більш цікаві моделі, які краще вписуються в сучасні образи, повідомляє Вона.

Модна кольорова палітра на осінньо-зимовий сезон 2021/22 практично не має ніяких обмежень, взуття може мати стандартне чорне забарвлення або нестандартне яскраве. Акцент на взутті може зробити не тільки яскравий колір або принт, але й декор. У цьому сезоні актуальні моделі з ланцюгами, бахромою, зав’язками та шнурівками, незвичайною фурнітурою і комбінованими матеріалами.

На які моделі варто звернути свою увагу?

Челсі

Чорні черевики-челсі додадуть в осінній образ нотку аристократичності і шику. Проте, актуальні і інші колірні варіації – білий, коричневий. У цьому сезоні робиться ставка на масивну платформу яскравого кольору.

Army boots

Army boots або армійські черевики за останні кілька років стали настільки популярними, що зараз їм надано почесне звання “маст-хева”. Армійські черевики надають жіночому вигляду брутальності та легко вписуються в будь-який образ.

З зав’язками

З легкої руки фешн-блогера з Данії Перніль Тейсбек і Bottega Veneta в моду увійшло взуття із зав’язками, за допомогою яких будь-який образ можна зробити ультрамодним, пов’язавши зав’язки навколо щиколотки.

Гострий ніс

Гострий ніс у взуття-безсумнівний тренд осінньо-зимового сезону 2021/22, який є ним не перший рік. Це стильно, модно і зручно.

Текстильні

Текстильні ботильйони були в тренді пару років назад, але потім несподівано зникли зі списку основних взуттєвих тенденцій. У цьому осінньому сезоні вони однозначно повертаються в список. Перевагою цієї пари взуття є своєрідна витонченість і елегантність, основним недоліком – неможливість експлуатації в дощову погоду.

Зручний каблук

Тепер заради моди і стилю зовсім не обов’язково носити взуття на високих підборах, які створюють загрозу жіночому здоров’ю.

Висока платформа

І знову світ моди зробив коло, повернувши на модні підмостки моделі на високій/масивній/ тракторній підошві.

Два кольори

Цікавим і впізнаваним трендом осіннього сезону 2021 є стильні двоколірні ботильйони, ця пара взуття є акцентною за рахунок двох контрастних відтінків матеріалу. Діапазон забарвлень значно ширший.

Квадратний ніс

На противагу вузькому носку виступає квадратний. Ця пара взуття стала справжнім маст-хевом останніх сезонів, вона актуальна в будь-який час року.

Козаки

У цьому модному сезоні варто звернути увагу на нестандартні кольорові гами – бузковий, смарагдовий, червоний, жовтий, з допомогою яких звичайні козаки набувають нового звучання.