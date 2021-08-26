В Україні можуть заборонити нагороджувати держслужбовців

Народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") пропонує заборонити нагороджувати державних службовців і скасувати "почесні звання", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний законопроект № 5855 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку державних нагород Власенко зареєстрував у парламенті, повідомляє сайт Верховної Ради.

Законопроект також пропонує заборонити нагородження державними нагородами з нагоди державних свят, ювілеїв, річниць, пам'ятних дат.

Крім цього законопроект передбачає, що особи, нагороджені або представлені до нагородження, мають право відмовитися від них, письмово повідомивши про це президенту та (або) органу, уповноваженому на проведення нагородження.