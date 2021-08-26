Медведчук зробив зачіску з легким закосом "під Гітлера"

Цілодобовий домашній арешт, ймовірно, пішов на користь голові політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктору Медведчуку: нардеп посвіжішав і завів пишну шевелюру, повідомляє Деловая столица.

Кум російського президента Путіна і за сумісництвом народний депутат України дав телеінтервʼю, поставши в "оновленому" вигляді.

Майже годинний виступ Медведчука був присвячений російсько-українським відносинам і критиці нинішньої влади на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

В першу чергу у кума Путіна поцікавилися, в якому він перебуває настрої і як проводить час "в увʼязненні". Медведчук заявив, що прекрасно розумів, на що він йшов, коли ставав опозиційним політиком і що значить боротьба з чинною владою. Також, за його словами, він багато читає, багато слухає, багато дивиться і багато аналізує.

Разом з тим телеглядачі звернули увагу на зміни в зовнішності проросійського політика. Як зазначає проєкт "Телекошмар", "зачіска Віктора Медведчука викликала фурор".

"За пʼять хвилин отримали вже два питання про його зачіску. Перше — чи пофарбувався він? Друге — чи спеціально він зробив таку зачіску під можливі вусики? Волосся так укладено, що проглядається, скажімо так, один диктатор (натяк, очевидно, на Адольфа Гітлера). Складно сказати, що зробив Медведчук з волоссям. Може, експериментує від нудьги" , — йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що раніше шевелюра Медведчука була не такою пишною, місцями виднілися залисини, а волосся було набагато світлішим.

Віктор Медведчук/ТАСС

9 липня Печерський районний суд міста Києва продовжив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня по справі про державну зраду.

13 травня Печерський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу одному з лідерів ОПЗЖ, куму російського президента Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом двох місяців. Офіс генерального прокурора просив для підозрюваного у державній зраді арешт з альтернативою застави в 300 млн гривень.