В Україні ціни на соняшникову олію наблизилися до оливкової
В Україні ціни на соняшникову олію вищі, аніж у Польщі, Чорногорії та інших країнах Європи. Незважаючи на те, що країна вважається головним експортерам цієї продукції у світі, ціни вже доходять до рівня вартості найдешевшої оливкової олії, повідомляє Обозреватель.
Про це написав колишній міністр фінансів Ігор Уманський.
"Ціни на олію підскочили ще на початку року з 30-35 гривень за пляшку (0,8 літра) до 70 грн ... Наступні півроку уряд або не реагував, або робив вигляд, ніби ось-ось вирішить питання. А тим часом вартість соняшникової олії впритул наблизилася до вартості простих сортів оливкової", – написав Уманський.
Відзначимо, у великих онлайн-магазинах літр найдешевшої оливкової олії можна купити за 99-97 грн. При цьому ціни на соняшникову нерафіновану олію доходять до 85 грн за 900 мл (або 94 грн за літр).
Що ще варто знати?
- Ціни на соняшникову олію в Україні залежать від світових. У світі соняшникова олія різко подорожчала, в результаті українські виробники почали відправляти більше продукції на експорт і щоб їм було вигідно забезпечувати внутрішні потреби, ціни довелося підняти.
- Кабмін дійсно не вводив ручне регулювання ціни. Замість цього там пообіцяли, що слідом за світовими цінами почнуть знижуватися і українські.
- Вартість соняшникової олії в Україні станом на серпень на 35% вища, аніж в середньому по Європі. Українці платять 2,03 євро (62,86 грн за актуальним курсом), а в Іспанії вартість продукту становить 1,44 євро (45,26 грн), в Польщі – 1,2 євро (37,72 грн).
- Україна зайняла перший рядок у рейтингу головних експортерів соняшникової олії у світі за підсумками 2020-го. Найбільше продукції доставили в Індію (31%), Китай (20%) і Нідерланди (10%).