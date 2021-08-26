В Україні ціни на соняшникову олію наблизилися до оливкової

В Україні ціни на соняшникову олію вищі, аніж у Польщі, Чорногорії та інших країнах Європи. Незважаючи на те, що країна вважається головним експортерам цієї продукції у світі, ціни вже доходять до рівня вартості найдешевшої оливкової олії, повідомляє Обозреватель.

Про це написав колишній міністр фінансів Ігор Уманський.

"Ціни на олію підскочили ще на початку року з 30-35 гривень за пляшку (0,8 літра) до 70 грн ... Наступні півроку уряд або не реагував, або робив вигляд, ніби ось-ось вирішить питання. А тим часом вартість соняшникової олії впритул наблизилася до вартості простих сортів оливкової" , – написав Уманський.

Відзначимо, у великих онлайн-магазинах літр найдешевшої оливкової олії можна купити за 99-97 грн. При цьому ціни на соняшникову нерафіновану олію доходять до 85 грн за 900 мл (або 94 грн за літр).

Скільки коштує соняшникову олію. Джерело: Rozetka

Скільки коштує оливкова олія. Джерело: Rozetka

Що ще варто знати?

Ціни на соняшникову олію в Україні залежать від світових. У світі соняшникова олія різко подорожчала, в результаті українські виробники почали відправляти більше продукції на експорт і щоб їм було вигідно забезпечувати внутрішні потреби, ціни довелося підняти.