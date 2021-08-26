НБУ включив Промінвестбанк у список проблемних

Національний банк України відніс "Промінвестбанк" до категорії проблемних через недотримання банком нормативного значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) з 1 квітня 2021 року, повідомляє Finbalance.

"Промінвестбанк" має в термін до 120 днів провести комплекс заходів, щоб забезпечити виконання нормативу ліквідності NSFR станом на 1 вересня 2021 року і дотримуватися його надалі.

Про це свідчать дані, наведені "Промінвестбанком" при розгляді Окружного адмінсуду. Києва справи №640 / 16910/21 (позивачем у якій є ЗАТ "Фортуна", пов'язане з Ігорем Коломойським і його партнерами).

Згідно з вимогами НБУ, значення нормативу NSFR у банків з 1 квітня 2021 року має бути не менше 80%, з 1 жовтня - не менше 90%, з 1 квітня 2022 року - не менше 100%. При цьому значення NSFR у "Промінвестбанку" на 1 квітня 2021 року було 29,45%, на 1 травня - 27,43%, на 1 червня - 27,49%, на 1 липня - 28,37%, а на 1 серпня - 98,13%.

За даними НБУ, на 1 серпня "Промінвестбанк" також порушував норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1; повинно бути не більше 10%), який у нього склав 128,25%, і норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13 -2, має бути не більше 10%), який у нього був 137,3%.

Як наголошується в постанові Окружного адмінсуду Києва від 16 серпня 2021 року (у справі №640 / 16910/21), "Промінвестбанк" відзначав, що в разі невиконання ним (банком) взятих на себе зобов'язань перед регулятором, НБУ визнає "Промінвестбанк" неплатоспроможним.

Станом на 1 липня 2021 року депозитний портфель "Промінвестбанку" становив 65,1 млн грн, в тому числі обсяг вкладів фізосіб - 13,8 млн грн, а юросіб - 51,2 млн грн (все це - кошти на вимогу).

Згідно з судовими матеріалами, "Промінвестбанк" зазначав, що йому потрібно продати права кредитної вимоги до ряду позичальників, щоб забезпечити виконання взятих перед НБУ зобов'язань і усунути порушення нормативу NSFR. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 червня 2021 року за розміром загальних активів (29, 08 млрд грн) "Промінвестбанк" займав 14 місце серед 73 діючих банків.