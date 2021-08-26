Українці відмовилися від евакуації з Афганістану на російському літаку

Громадяни України відмовилися від евакуації з Афганістану на літаках Міноборони РФ, в яких полетіли громадяни Росії, Білорусі, Киргизії, Таджикистану та Узбекистану, повідомляє Вести.

25 серпня з'явилася інформація, що Міноборони Росії евакуює з Афганістану понад 500 громадян РФ, країн ОДКБ і України чотирма літаками військово-транспортної авіації. Однак українці відмовилися летіти на судні РФ.