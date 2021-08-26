На SAAB знайшовся новий покупець

Китайська компанія Xiaomi може придбати відомого в минулому шведського автовиробника SAAB, повідомляє Autoconsulting.

Виробник гаджетів вже веде переговори з фірмою Evergrande Group, яка стала власником National Electric Vehicle Sweden (NEVS) в 2019 році. National Electric Vehicle Sweden, в свою чергу, з 2012 року володіє активами марки SAAB, але не має прав на його бренд.

Як відомо, Evergrande Group хотіла самостійно виробляти авто і показала прототипи декількох електрокарів під брендом Hengchi. Однак через нові вимоги китайського уряду і борги компанії Evergrande Group продала 65-відсотків акцій NEVS.

У Xiaomi повідомили, що компанія веде переговори з різними автовиробниками, але ще не прийняла рішення, з ким співпрацювати. Крім того, навесні компанія заявила про плани випустити власний електрокар спільно з концерном Great Wall Motor.

Нагадаємо, з січня 2000-го компанія SAAB перейшла в повну власність корпорації «Дженерал Моторс». В кінці 2011 року SAAB офіційно оголосила про своє банкрутство.