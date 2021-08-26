Афганістан на межі катастрофи: потрібних ліків залишилося на тиждень

Представництво ВООЗ залишається в Афганістані, проте медикаментів і матеріалів залишилося мінімум. 700 працівників організації знаходяться в 34 провінціях, проте їм залишається чекати, коли їм доставлять ліки, повідомляє 24 Канал.

В Афганістан направляються 500 тонн медичних матеріалів. Але вантаж застряг в Дубаї, оскільки в аеропорту Кабула комерційні рейси заборонені.

ВООЗ проводить переговори з відразу 3-4 державами стосовно поставок. Проблеми на доставці ліків не закінчуються, тому що їх потрібно буде розподілити і розвезти по захопленій талібами країні. Якщо медикаментів не привезуть, то ситуація стане катастрофічною.

В Афганістані вже використовували 70% ліків з так званого "недоторканного запасу".

"Його створюють в кожній країні на випадок непередбачених ситуацій. Того, що залишилося на складах, вистачить на тиждень", - сказала глава регіонального офісу ВООЗ Рана Хаджі.

У ВООЗ кажуть, що таліби поки не тиснуть на медпрацівників і закликають їх повернутися на робочі місця. Однак жінки побоюються це робити, а деякі вже навіть звільнилися.

В Афганістані зростає число хворих коронавірусом. При цьому масштаби тестування впали на 80%, тому навіть приблизно важко назвати справжнє число інфікованих. Вакцинувалися лише 5% афганців.