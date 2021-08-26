Рецепт смачнющого тертого пирога з секретним інгредієнтом

Ресторатор і переможець МастерШеф Євген Клопотенко розповів, як приготувати домашній тертий пиріг зі смородиновим варенням. Його він зварив сам, додавши секретний інгредієнт, повідомляє РБК-Украина.

Про це кулінар розповів на своєму особистому сайті.

Інгредієнти для тертого пирога:

Для тіста:

Борошно пшеничне - 420 г

Масло - 200 г

Цукор - 250 г

Цукор ванільний - 10 г

Яйця - 2 шт.

Розпушувач - 10 г

Сіль - 1 щіпка

Для начинки:

Чорна смородина (свіжа або заморожена) - 400 г

Цукор - 200 г

Фіолетовий базилік - 5 гілочок (це і є той самий секретний інгредієнт)

Покрокове приготування пирога

З'єднайте в сотейнику чорну смородину або будь-які інші ягоди з цукром. Поставте на сильний вогонь на 2-3 хвилини, щоб сік почав виділятися, і цукор став розчинятися. Не забувайте при цьому постійно помішувати ягоди, щоб вони не підгоріли. Потім зменшить вогонь до мінімуму і уварюйте масу протягом 15-20 хвилин.

Як перевірити варення на готовність?

Перед початком варіння візьміть тарілку і покладіть в морозилку. Для перевірки варення капніть його на холодну поверхню і нахиляйте з боку в бік. Тримає форму - варення готове, крапля розтікається - проваріть ще деякий час.

Гілочки базиліка дрібно наріжте і відправте в варення за кілька хвилин до готовності. Перемішайте - начинка готова.

Для тіста наріжте кубиками вершкове масло і перекладіть в миску. Нехай воно трохи підтане. Додайте ванільний цукор, сіль і цукор.

За допомогою вінчика збийте масу до повного об'єднання і пишності. Можна використовувати міксер. Введіть яйця по одному і продовжуйте збивати масу до однорідного стану.

Додайте борошно, розпушувач і замісіть м'яке, пластичне тісто. Намагайтеся місити його мінімально, пісочне тісто не любить перегріву від тепла рук.

Відокремте від загальної маси 1/3 тіста, це буде основа для пирога.

Насправді існує два варіанти приготування тертого пирога. Можна використовувати меншу частину в якості основи, а інші 2/3 тесту натерти зверху. Тоді пиріг буде більш пишним. Якщо ж ви хочете зробити пиріг більш тонким і хрустким, то розкачайте 2/3 тіста, а решту меншу частину відправте в морозилку, а потім натріть на тертці. Смак від цього особливо не зміниться.

Оберніть більшу частину тіста харчовою плівкою і приберіть в морозильну камеру на 30 хвилин. Меншу частину тіста також оберніть харчовою плівкою і приберіть в холодильник, щоб воно відпочило, теж на 30 хвилин.

Дістаньте меншу частину тіста з холодильника і розкачайте між двома листами пергаменту в пласт товщиною 3-4 мм. Перенесіть його прямо з нижнім пергаментом на деко і далі формуйте пиріг вже в ньому.

Змастіть основу пирога остиглим варенням. Дістаньте другу частину тіста з морозилки і натріть його поверх варення на крупній тертці.

Відправте в духовку з температурою 180 градусів на 25-30 хвилин. Пиріг повинен добре підрум'янитися. Готовому пирогу дайте трохи охолонути і наріжте порційними шматочками.

Автор: Світлана Мащенко