Популярний смартфон Samsung можуть зняти з продажу

Samsung розглядає питання зняття з продажу смартфона Galaxy A21, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання GizmoChina.

Журналісти розповіли, що Samsung відреагувала на інцидент в аеропорту Сіетла, коли належав комусь із пасажирів смартфон бренду загорівся і викликав екстрену евакуацію. У повідомленні говориться, що компанія стурбована подією, так як вважає безпеку споживачів своїм головним пріоритетом. Представники корпорації пообіцяли провести внутрішнє розслідування.

Представники Samsung також відзначили, що в разі доведення факту, що займання сталося безпосередньо через конструктивні несправності телефону, а не через зовнішніх обставин, буде реакція. У компанії допустили, що можуть зняти Galaxy A21 з продажів і відкликати всі знаходяться на руках користувачів моделі.

Samsung Galaxy A21 був представлений влітку 2020 року. Орієнтований на широкого споживача девайс отримав 6,5-дюймовий IPS-екран, чіп Mediatek Helio P35, акумулятор ємністю 4000 міліампер-годин.

Останній великий скандал зі згорілими смартфонами Samsung стався в 2016 році. Тоді через дефект флагмана Galaxy Note 7 відбувалися численні інциденти з перегрівом і загорянням апарату. У жовтні Galaxy Note 7 був знятий з продажу.

24 серпня екіпаж літака Alaska Airlines рейсу 751 справив екстрену евакуацію пасажирів в аеропорту Сіетла через задимлення на борту. Представники авіакомпанії та аеропорту заявили, що причиною загоряння став смартфон Samsung.