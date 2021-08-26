Німецький лоукостер Eurowings почне польоти в Україну

Німецький лоукостер "Eurowings" розпочинає польоти в Україну - з 1 вересня буде виконувати польоти за маршрутом Дюссельдорф - Київ, повідомляє Економічна правда.

У прес-релізі міжнародного аеропорту "Бориспіль" зазначається, що рейси за напрямком Дюссельдорф-Київ-Дюссельдорф будуть виконуватися тричі на тиждень - щопонеділка, щосереди та п'ятниці.

"Німецький лоукостер здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319. "Eurowings" є одним з дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group" , - додали в аеропорту.

Перший політ Eurowings здійснить в середу, 1 вересня - літак авіаперевізника приземлиться в "Борисполі" о 13:00.

Як зазначається у системі бронювання на сайті авіаперевізника, вартість квитків на рейс з Києва - від 89,99 євро до 189,99 євро, з Дюссельдорфа - від 49,99 євро до 99,99 євро.