Кожне четверте підприємство в Україні є збитковим

За результатами першого півріччя 2021 року, 25,4% великих і середніх підприємств, зареєстрованих в Україні, працюють зі збитками, повідомляє УНИАН.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, загальний збиток підприємств за результатами першого півріччя склав 76,8 млрд грн.

Найбільш збитковими підприємствами стали ті, що працюють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (55,3% від загальної кількості в даному сегменті ринку), мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (53,3%), транспортної, поштової та кур'єрської діяльності (44,8%).

Зазначається, що загальний прибуток підприємств у першому півріччі склав 461,7 млрд грн, що на 76% більше, ніж за аналогічний період минулого року.