Українці зможуть скористатися сервісом "Дія" в ЦНАП
Українці, які не мають гаджетів або доступу до інтернету, зможуть отримувати послуги в додатку "Дія" в спеціально облаштованих місцях в Центрах з надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
"У понад 1000 ЦНАП адміністратори не тільки надають держпослуги відвідувачам, а й вчать користуватися порталом "Дія", консультують і допомагають отримати послуги онлайн", - йдеться в повідомленні.
Серед переваг такого нововведення в Мінцифри назвали забезпечення всіх рівним доступом до сучасних сервісів, зменшують цифровий розрив між поколіннями та різними населеними пунктами, а також дозволяють уникнути черг.