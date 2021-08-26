Українці зможуть скористатися сервісом "Дія" в ЦНАП

Українці, які не мають гаджетів або доступу до інтернету, зможуть отримувати послуги в додатку "Дія" в спеціально облаштованих місцях в Центрах з надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це йдеться в повідомленні﻿ Мінцифри.

"У понад 1000 ЦНАП адміністратори не тільки надають держпослуги відвідувачам, а й вчать користуватися порталом "Дія", консультують і допомагають отримати послуги онлайн" , - йдеться в повідомленні.

Серед переваг такого нововведення в Мінцифри назвали забезпечення всіх рівним доступом до сучасних сервісів, зменшують цифровий розрив між поколіннями та різними населеними пунктами, а також дозволяють уникнути черг.