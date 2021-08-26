Chery показала бюджетний електромобіль QQ

Офіційна прем'єра електромобіля QQ третього покоління з «цифровий екосистемою» відбудеться на автошоу в Ченду, повідомляє Автоцентр.

Новий електромобіль під назвою Chery QQ Ice Cream отримав незграбний кузов з традиційною для «батарейних» автомобілів закритою панеллю на місці традиційних грат радіатора.

На наданих виробником фото, компактний електромобіль з округлою світлодіодним оптикою з U-образними елементами виглядає трохи іграшковим. Округлої форми у електрокара і бічні дзеркала заднього виду, а доповнює образ - контрастна чорна дах.

Знімків салону немає, проте відомо, що крім QQ Ice Cream, Chery представить нову «цифрову екосистему» для обміну даними між автомобілями марки. Крім того, технологія буде передбачати інтеграцію ряду сервісів Alibaba через хмарне сховище.

У рух новий Chery QQ буде приводити електромотор скромною потужністю 27 к.с. Ну а комплект літій-залізо-фосфатних батарей дозволить проїжджати на одному заряді акумулятора 175 км.