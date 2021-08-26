Медведчук: Україна використовує російський газ, який купує в ЄС

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, заявив, що України використовує російський газ, який закуповує в Європі, повідомляє Рубрика.

"Я хочу звернути увагу на найсерйознішу проблему – сьогодні Україна отримує газ з Росії. Не безпосередньо, але з прямих поставок. Що відбувається? Газ, який транзитується в Європі, він відбирається на території України, а угоди з купівлі цього газу укладаються з тими європейськими країнами, які є споживачами російського газу. Тобто він не йде в Європу, він залишається в Україні. І таким чином ми отримуємо фактично 10-14 мільярдів на рік. Саме цього газу!" , – сказав він.

Він каже, що українська влада лукавить, коли заперечує використання російського газу.

Варто відзначити, переважну більшість імпортного газу Україна купує на своєму західному кордоні, тобто це газ російського походження.