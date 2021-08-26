Медведчук: Україна використовує російський газ, який купує в ЄС

Медведчук: Україна використовує російський газ, який купує в ЄС

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, заявив, що України використовує російський газ, який закуповує в Європі, повідомляє Рубрика.

"Я хочу звернути увагу на найсерйознішу проблему – сьогодні Україна отримує газ з Росії. Не безпосередньо, але з прямих поставок. Що відбувається? Газ, який транзитується в Європі, він відбирається на території України, а угоди з купівлі цього газу укладаються з тими європейськими країнами, які є споживачами російського газу. Тобто він не йде в Європу, він залишається в Україні. І таким чином ми отримуємо фактично 10-14 мільярдів на рік. Саме цього газу!", – сказав він.

Він каже, що українська влада лукавить, коли заперечує використання російського газу.

Варто відзначити, переважну більшість імпортного газу Україна купує на своєму західному кордоні, тобто це газ російського походження.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics