Саміт Кримської платформи: Україна буде працювати за п'ятьма напрямками

Саміт Кримської платформи: Україна буде працювати за п'ятьма напрямками

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску Кримської платформи Україна продовжить роботу на п'яти напрямах, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, саміт Кримської платформи - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:

  • зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму
  • застосування санкцій
  • протидія порушення прав людини
  • гарантування безпеки і свободи судноплавства
  • подолання економічних та екологічних наслідків окупації.

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