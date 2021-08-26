Саміт Кримської платформи: Україна буде працювати за п'ятьма напрямками
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску Кримської платформи Україна продовжить роботу на п'яти напрямах, повідомляє РБК-Украина.
За його словами, саміт Кримської платформи - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:
- зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму
- застосування санкцій
- протидія порушення прав людини
- гарантування безпеки і свободи судноплавства
- подолання економічних та екологічних наслідків окупації.