Саміт Кримської платформи: Україна буде працювати за п'ятьма напрямками

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску Кримської платформи Україна продовжить роботу на п'яти напрямах, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, саміт Кримської платформи - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами: