Кримська платформа стала поразкою для Росії - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запуск Кримської платформи став поразкою для Росії. Але робота продовжується, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, питання Криму нарешті зрушили з місця.
"Запуск Кримської платформи став поразкою для Росії", - заявив Кулеба.
Зазначимо, минулого тижня відбувся саміт Кримська платформа, в якому взяли участь представники понад 40 країн. Головною темою стала деокупація півострову.
Автор: Анастасія Рокитна