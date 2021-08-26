Кримська платформа стала поразкою для Росії - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запуск Кримської платформи став поразкою для Росії. Але робота продовжується, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, питання Криму нарешті зрушили з місця.

"Запуск Кримської платформи став поразкою для Росії" , - заявив Кулеба.

Зазначимо, минулого тижня відбувся саміт Кримська платформа, в якому взяли участь представники понад 40 країн. Головною темою стала деокупація півострову.

Автор: Анастасія Рокитна