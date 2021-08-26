МОЗ підготувалося до нової хвилі COVID-19

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузин заявив, що в Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом "Дельта". МОЗ уже підготувався до нової хвилі коронавірусної інфекції. Заяву Кузіна опублікувала прес-служба міністерства, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами головного санітарного лікаря, 5 серпня в Україні сумарно налічувалося 147 інфікованих штамом "Дельта". Однак уже 20 числа їх число зросло до 520.

Кузін стверджує, що система охорони здоров'я протягом всього літа готувалася до можливих викликів нової хвилі.

"Зараз система охорони здоров'я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу. Але пам'ятайте, що звичайні профілактичні заходи (носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції) зможуть захистити вас і ваших рідних від інфікування COVID-19, а вакцинація - убезпечить від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації або смерті від COVID-19", - сказав головний санітарний лікар.

Кузін також розповів, що в Україні підготували 256 лікарень, де хворі коронавірусом можуть отримати необхідну допомогу.